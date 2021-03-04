شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 375 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 4 وتعافي 336 حالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس)، تسجيل 375 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 336 حالة تعافي و4 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 378.708 حالات، من بينها 2581 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 503 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 369.613 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6514 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.

وفي السياق، أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لا يمكن لمن تلقى التطعيم باللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد مخالطة المصابة بالفايروس، واصفا ذلك بأنه خطير جدا، وقال: «يجب ألا يعرض أي شخص نفسه للمخاطر بأن يقوم بالمخالطة ثم ينقل العدوى للآخرين، فهذا أمر خطير جدا ونحذر من مثل هذه الأمور».

وأضاف «صحيح أن الشخص إذا تلقى التطعيم باللقاح واكتسب المناعة ووصل إلى مستوى التحصين وتجاوز المدة الزمنية لتكون المناعة العالية لديه، فلا يلزمه الحجر في حالة المخالطة، لكن هذا لا يعني أن هذا لا يعني أنه غير ملزم ببقية الإجراءات الاحترازية التي تضمن الأمان الصحي له وللآخرين، فالمناعة الفردية خطوة، ولكن يجب أن نصل جميعا إلى مناعة المجتمع».