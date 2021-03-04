شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل إعلامي لحملة «الخوارج شرار الخلق» في الحدائق بالجموم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الجموم مناشطها الوقائية والتوعوية في حملة (الخوارج شرار الخلق)، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتوعية المجتمع من الأفكار المنحرفة والضالة.

واستخدمت الهيئة العرض عبر لوحات المجمعات التجارية الإلكترونية واللوحات الثابتة في الأسواق والمجمعات التجارية والحدائق العامة، لحماية الأفكار والعقول وتعزيز الفكر المعتدل وتنمية المواطنة والتحذير من فكر الخوارج، ومحاربة الأفكار الضالة لما لها من خطر كبير على المجتمعات.

كما تشارك الجهات الحكومية والخاصة في تفعيل هذه الحملة، من خلال نشر مواد توعوية إلكترونياً في وسائل الاتصال المتنوعة.