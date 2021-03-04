السعودية اليوم / سمو أمير الرياض يوجه بتدشين مركز لقاحات كورونا في المجمع الإداري بقصر الحكم



الرياض 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتدشين مركز لقاحات

وتم تجهيز المركز بجميع الخدمات الأساسية، وبطريقة تسمح باستقبال المستفيدين بشكل منظم، وبما يتماشى مع الاحترازات والتدابير والوقائية.

// انتهى //

14:44ت م

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الرياض 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتدشين مركز لقاحات كورونا (كوفيد-19) في الإمارة, بالتعاون مع الشؤون الصحية في المنطقة، لتقديم اللقاح لمنسوبي إمارة المنطقة, والأمانة والشرطة في المجمع الإداري بقصر الحكم.وتم تجهيز المركز بجميع الخدمات الأساسية، وبطريقة تسمح باستقبال المستفيدين بشكل منظم، وبما يتماشى مع الاحترازات والتدابير والوقائية.// انتهى //14:44ت م0115

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