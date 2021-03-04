السعودية اليوم / تسجيل 1519 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان



إسلام آباد 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1519 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 585435 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13076 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 555242 حالة .

// انتهى //

14:28ت م

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إسلام آباد 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1519 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و63 وفاة.وأوضحت وزارة الصحة الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 585435 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13076 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 555242 حالة .// انتهى //14:28ت م0109

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