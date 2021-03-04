السعودية اليوم / الإمارات تسجل 2742 إصابة جديدة بكورونا



أبوظبي 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2742 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 402.205 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1286 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 387.278 حالة .

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13:58ت م

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أبوظبي 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2742 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و17 وفاة، وشفاء 1691 حالة .وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 402.205 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1286 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 387.278 حالة .// انتهى //13:58ت م0105

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