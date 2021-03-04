السعودية اليوم / غرق 20 مهاجرًا غير شرعي قبالة سواحل جيبوتي



جيبوتي 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

لقي 20 مهاجراً على الأقل مصرعهم غرقاً، من أصل 80 تم ألقاهم من قبل المهربين في البحر قبالة سواحل جيبوتي.

وأفاد منسق منظمة الهجرة الدولية في شرق إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي محمد عبديكار اليوم، أن المهاجرين الـ 80 كانوا متوجهين إلى اليمن، مشيراً إلى أن هذه الحادثة هي الثالثة من نوعها خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة.

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13:55ت م

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