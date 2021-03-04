السعودية اليوم / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي المندوب الدائم لمملكة البحرين



جدة 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

التقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم , سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية

وخلال اللقاء وقع المندوب الدائم للبحرين باسم بلده, على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة، أحد أجهزة منظمة التعاون الإسلامي المتخصصة.

واستعرض الجانبان مجالات التعاون بين المنظمة ومملكة البحرين وسبل تعزيزها.

وثمن الأمين العام دور البحرين الريادي داخل المنظمة وفي العمل الإسلامي المشترك.

// انتهى //

13:36ت م

0089



جدة 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واسالتقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم , سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية المندوب الدائم لدى المنظمة سمو الشيخ حمود بن عبد الله بن حمد آل خليفة.وخلال اللقاء وقع المندوب الدائم للبحرين باسم بلده, على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة، أحد أجهزة منظمة التعاون الإسلامي المتخصصة.واستعرض الجانبان مجالات التعاون بين المنظمة ومملكة البحرين وسبل تعزيزها.وثمن الأمين العام دور البحرين الريادي داخل المنظمة وفي العمل الإسلامي المشترك.// انتهى //13:36ت م0089

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