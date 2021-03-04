

جيزان 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته ، في وفاة مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان السابق المهندس محمد بن عبد القادر البار ، ورئيس بلدية مركز القفل بمحافظة صامطة السابق المهندس هزاع بن أحمد أبو طالب - رحمهما الله – اللذين توفيا إثر معاناة مع المرض.

وسأل سموه - الله عز وجل - ، أن يتغمدهما بواسع المغفرة والرحمة ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

//انتهى//

13:35ت م

0088





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يعزي في وفاة مدير هيئة تطوير المناطق الجبلية ورئيس بلدية مركز القفل السابقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.