السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة تُنظم حزمة من البرامج وورش العمل في التطوير المهني



الرياض 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

نظّمت عمادة التطوير الأكاديمي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حزمة من البرامج وورش العمل، الهادفة إلى التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس، وتعزيز المواهب الأكاديمية، والتميّز في التدريس والتعلم، وتمكين القيادات النسائية في التعليم العالي.

ونفذت العمادة ورشة عمل افتراضية بعنوان "أساسيات البلاك بورد" باللغة العربية واللغة الإنجليزية بالتعاون مع إدارة التعلّم الإلكتروني بالجامعة، استهدفت من خلالها أعضاء هيئة التدريس لمناقشة عدة محاور منها: كيفية تحميل المهام، وكيفية التحقق من الواجبات والدرجات للطالبات، وكيفية إنشاء أعمدة في نظام الدرجات وتحضير الاختبارات "مجموعات"، إلى جانب كيفية إنشاء فصل دراسي باستخدام البلاك بورد.

من جانب آخر، عقدت عمادة التطوير الأكاديمي برنامج التسويق الافتراضي "تبادل الخبرات في مهارات تدريس المقررات الإلكترونية"، استهدفت أعضاء هيئة التدريس؛ وذلك بهدف المقارنة بين المقررات التي يتم تدريسها عبر الإنترنت والمقررات التي تُدرّس وجهًا لوجه، من حيث أدوات ومصادر التعلم والأدوار والتوقعات، والتعرف على أنواع الحضور والتفاعل عبر الإنترنت.

وأقامت العمادة الجزء الثاني من الدورة التدريبية نظام إدارة الجودة الإلكتروني "جدير" بالتعاون مع عمادة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، مستهدفةً مديرات البرامج ووكيلات الجودة؛ وذلك بهدف التعرّف على أهمية نظام الجودة الإلكتروني "جدير"، ومميزاته والعلاقة بين وحد البناء الخاصة بالنظام وآلية العمل على نظام جدير.

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13:22ت م

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