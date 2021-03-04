السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية تواصل فعاليات وأنشطة حملة "الخوارج شرار الخلق"



الدمام 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

يواصل فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية فعاليات وأنشطة حملة "الخوارج شرار الخلق" عبر نشر الرسائل التوعوية والوقائية في الأسواق المركزية والمراكز التجارية والجهات الحكومية والطرق الرئيسة في المنطقة.

وأوضح فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الهدف من إطلاق فعاليات وبرامج الحملة هو تحذير المجتمع من الجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل لمعتقد الخوارج وبيان خطرها عبر هذه المبادرات والحملات التوعوية.

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13:10ت م

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