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شكرا لقرائتكم الإذاعة والتلفزيون تدعو شركات ومؤسسات الإنتاج لتقدیم عروضها لأعمال رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الإذاعة والتلفزيون تدعو شركات ومؤسسات الإنتاج لتقدیم عروضها لأعمال رمضان
العروض تقدم في مدة أقصاها 31 یولیو
متابعات الخليج 365 - الرياض
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دعت هيئة الإذاعة والتلفزيون كافة الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الإنتاج الفني، إلى تقدیم عروضها لأعمال رمضان العام المقبل (1443/2022م).
وقالت الهيئة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني إن عروض الأعمال تشمل المجالات التالیة:
– مسلسل درامي 30 حلقة- ساعة تلفزیونیة.
– مسلسل درامي 15 حلقة- ساعة تلفزیونیة.
– مسلسل كومیدي 30 حلقة- ساعة تلفزیونیة.
– مسلسل كومیدي 15 حلقة- ساعة تلفزیونیة.
– سكیتشات كومیدیة 30 حلقة- 20 دقیقة بدون الشارة.
– سكیتشات كومیدیة 15 حلقة- 20 دقیقة بدون الشارة.
– مسلسل أطفال كارتون 30 حلقة- 30 دقیقة مع الشارة.
شروط تقديم الأعمال:
ولفتت هيئة الإذاعة والتليفزيون إلى أنه یُشترط أن تتضمن العروض التالي: فكرة العمل، والمعالجة، وسیناریو وحوار خمس حلقات، وترشیحات الممثلین، ومیزانیة متكاملة.
وأوضحت الهيئة أن العروض تقدم في مدة أقصاها 31 یولیو 2021م.
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