أنغامي في ناسداك ومارون يكشف التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنغامي، إدي مارون، إن اللجوء إلى شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص “SPAC” للطرح في البورصة غرضه تسريع عملية الطرح.

سيولة السوق:

وأضاف في تصريحات للعربية أن الإدراج في الولايات المتحدة الأميركية يعود إلى السيولة الكبيرة في هذا السوق، والذي تستطيع من خلاله الشركة تحقيق رؤيتها من التمويلات المتاحة في السوق.

وأشار إلى أن الإدراج في الخارج، لا يمنع من العودة إلى عمل إدراجات في الأسواق المحلية مثل السعودية أو الإمارات في وقت لاحق.

أنغامي في ناسداك:

وبهذا الإدراج ستعد “أنغامي” أول شركة تكنولوجيا في الشرق الأوسط تدرج في بورصة ناسداك الأميركية من خلال الاندماج العكسي معVistas Media Acquisition Company .

وتقيم الصفقة، التي ستغلق في الربع الثاني من هذا العام، أنغامي بـ220 مليون دولار وهو ما يزيد بمرتين ونصف المرة عن الإيرادات المتوقعة للشركة في 2022 فيما يعرف بالـProforma Evaluation، هذا مقارنة مع تقييم Spotify عند 6 مرات ونصف الإيرادات الحالية.

وحصلت شعاع كابيتال على التزامات من المستثمرين بنحو 30 مليون دولار ضمن صفقات الـ PIPE، والتي تشير إلى الاستثمارات الخاصة التي تتم في نطاق الـSpac بسعر يقل عن سعر أسهمها في السوق.

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