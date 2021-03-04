شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الرياض» تنهي الأرشفة الإلكترونية لـ 290 ألف ملف تتعلق بالطب الشرعي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، إنهاء الأرشفة الإلكترونية لنحو 290 ألف ملف تتعلق بالطب الشرعي، وإنشاء وإعادة تهيئة لمبنى الطب الشرعي الجديد بالعاصمة الرياض.

وأكدت «صحة الرياض» ممثلة بإدارة الطب الشرعي أنها قامت خلال العام الماضي باستحداث غرفة للكشف على الوفيات الطبيعية بمبنى المركز، واستحداث مدخل خاص بدخول الجثامين وخروجها بمبنى المركز، إضافة لاستحداث قاعتين لتشريح الجثامين بمبنى المركز.

ونوهت بحرصها على متابعة إنهاء إجراءات دفن وترحيل الجثامين المتأخرة بمستشفيات منطقة الرياض، والتنسيق مع إدارة الأدلة الجنائية بشرطة منطقة الرياض، لرفع عينات الحمض النووي من مستشفيات القطاعات الحكومية والقطاع الخاص داخل مدينة الرياض.

وتسعى (صحة الرياض) إلى تطوير عمل الطب الشرعي علمياً وعملياً، بما يتماشى مع المستويات العالمية الحالية والمستقبلية مع ضمان مستوى أدائها، من خلال تطبيق نظم الجودة توفيراً للوقت والجهد، وذلك من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية، إذ تحقق المؤشرات التشغيلية للطب الشرعي بالرياض نتائج وجودة عالية.