«هيئة المواصفات» لتجار ومحلات الذهب: تحققوا من معايرة الموازين

دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تجار وملاك محلات الذهب والمجوهرات إلى المبادرة إلى إخضاع الموازين المستخدمة لديهم للتحقق الدوري سنويًّا، والتأكد من صحة ودقة قياسها، وتحقيقها اشتراطات نظام القياس والمعايرة وملحقاته الفنية.

وأوضحت الهيئة أن العام الحالي سيشهد توسعًا كبيرًا من البرنامج الوطني للمعايرة القانونية «تقييس» في خدمات التحقق واعتماد الطراز من الموازين المستخدمة في بيع وشراء المعادن الثمينة حول المملكة.

وأكدت المواصفات السعودية أن عدم الالتزام باشتراطات نظام القياس والمعايرة، سيُعرض أصحاب المنشآت المخالفة للعقوبات النظامية، كما دعت جميع مصنعي ومستوردي ومستخدمي أجهزة القياس القانونية إلى اعتماد طراز الموازين التابعة لهم، والتسجيل في منصة تقييس الإلكترونية عبر الرابط https://taqyees.sa، وتقديم طلبات التحقق الأوَّلي قبل بيعها في السوق.

وقامت المواصفات السعودية، خلال العام الماضي 2020، بإجراء التحقق الدوري على 21144 مضخة (هوز)، كما قدمت الخدمة لـ722 منشأة تجارية بإجراء التحقق الدوري على 4670 ميزانًا غير تلقائي، وقدمت خدماتها للتحقق الأوَّلي لنحو (3688551) عداد كهرباء ذكيًّا.

يُشار إلى أن من أهم أهداف مبادرة المعايرة القانونية، التأكد من دقة قراءة أجهزة القياس القانونية المستخدمة في عمليات التبادل التجاري، كمضخات الوقود، والموازين، وعدادات الكهرباء، حسب المواصفات القياسية السعودية المتعلقة بأصناف هذه الأجهزة، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية في الخدمة المقدمة للمستهلك النهائي، وتحقيق مبادئ التجارة العادلة التي تضمن حقوق المستهلك والتاجر.

اقرأ أيضًا:

«هيئة المواصفات» تلزم المستوردين بتسجيل جميع المنتجات في «سابر»

هيئة المواصفات: 6 خطوات ضرورية لأمان «السخان الكهربائي»

اعتماد المواصفات القياسية السعودية الاختيارية والإلزامية للمنتجات الكيميائية والبترولية