هيئة تقويم التعليم: التسجيل في مشروع الاعتماد المدرسي الوطني «متاح»

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الخميس، عن إتاحة رابط التسجيل لمشروع الاعتماد المدرسي للمدارس الأهلية والعالمية لطلب الاعتماد المدرسي الوطني.

وذكر المركز الوطني للتقويم والتميّز المدرسي التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب (تميّز)- عبر تويتر- أن الهيئة كانت قد وقعت عددًا من الاتفاقيات لبدء الاعتماد المدرسي مع عدد من المؤسسات التعليمية.

وأشار المركز إلى أنه للتسجيل والتواصل عبر الرابط التالي:

اقرأ أيضا:

هيئة تقويم التعليم وجامعة الأعمال تناقشان مستقبل التعليم