تنويه من «التأمينات» لأصحاب الأعمال: سداد الاشتراكات في موعدها

جددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، تذكير أصحاب الأعمال، بضرورة سداد الاشتراكات في موعدها المحدد؛ وذلك لتجنب الوقوع في غرامات التأخير، موضحة طرق وقنوات السداد.

وقالت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: عزيزي صاحب العمل التزامك بسداد الاشتراكات في الوقت المحدد يسهم في الاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية ويجنبك الوقوع في غرامات التأخير.

ونشرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إنفوجرافًا تحت عنوان «لا تأخرها»، أوضحت من خلاله طرق وقنوات السداد قائلة: يمكنك سداد الاشتراكات والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة للمؤسسة عن طريق نظام سداد من خلال القنوات الآتية (أجهزة الصراف الآلي والإيداع لنقدي، الهاتف المصرفي، الإنترنت المصرفي، فروع البنوك).

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