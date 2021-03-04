وزارة الصحة: 3 شروط لتلقي مرضى «نقص الصفائح الدموية» لقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة، أن من يعانون من نقص الصفائح الدموية، يمكنهم أخذ لقاح كورونا، بثلاثة شروط (المراقبة بعد أخذ اللقاح لمدة نصف ساعة.. التأكد من عدم وجود نزيف.. واستشارة الطبيب قبل أخذ التطعيم).

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «بشكل عام، من يشتبه بإصابته بنقص شديد في الصفائح الدموية أقل من ١٠ آلاف، يمكنه أخذ اللقاح، والحرص على المراقبة بعد أخذ اللقاح لمدة ٣٠ دقيقة».

وتابعت الوزارة، وعليه «التأكد من خلو موضع الحقن من النزيف قبل الخروج من موقع التطعيم، مع أهمية استشارة الطبيب المعالج وأخذ التوصية بأخذ اللقاح من عدمه».

وقال المواطن في استفساره: هل اللقاح يسبب خطورة للذين لديهم ضعف في الصفائح الدموية؟

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أنه لا توجد توصيات بالعزل بعد أخذ لقاح كورونا، ويعتبر اللقاح آمنًا ويمنع الإصابة بالمرض، ولا يكون متلقي اللقاح معديًا.

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