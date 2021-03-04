بالفيديو.. أم «عبداللطيف» أول مستفيدة من تطعيم كورونا المنزلي في جدة

وجهت أم «عبداللطيف» أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح كورونا داخل منزلها بجدة ضمن خدمة الرعاية المنزلية في جدة، شكرها للقيادة الرشيدة على جهودها ومكافحتها لفيروس كورونا.

وقالت أم عبداللطيف- في تقرير للإخبارية- إن مشاعرها لا توصف بعد تلقيها لقاح كورونا بمنزلها، موجهة شكرها لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على اهتمامهما بتوفير التطعيمات في المستشفيات والمراكز حتى وصلت اللقاحات إلى المنازل.

وكانت صحة جدة، أعلنت اليوم الخميس، انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، لمرضى الطب المنزلي المسجلين ضمن قوائم رعاية الطب المنزلي.

فيديو | مشاعر أول مواطنة تلقت جرعة #كورونا ضمن خدمة الرعاية المنزلية في جدة#الإخبارية pic.twitter.com/5iCoenvy4T — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 4, 2021

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