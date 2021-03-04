اخبار السعوديه

بالفيديو.. أم «عبداللطيف» أول مستفيدة من تطعيم كورونا المنزلي في جدة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - وجهت شكرها للقيادة الرشيدة لتوفير اللقاحات

وجهت أم «عبداللطيف» أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح داخل منزلها بجدة ضمن خدمة الرعاية المنزلية في جدة، شكرها للقيادة الرشيدة على جهودها ومكافحتها لفيروس كورونا.

وقالت أم عبداللطيف- في تقرير للإخبارية- إن مشاعرها لا توصف بعد تلقيها لقاح كورونا بمنزلها، موجهة شكرها لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على اهتمامهما بتوفير التطعيمات في المستشفيات والمراكز حتى وصلت اللقاحات إلى المنازل.

وكانت  صحة جدة، أعلنت اليوم الخميس، انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، لمرضى الطب المنزلي المسجلين ضمن قوائم رعاية الطب المنزلي.

اقرأ أيضا:

«الصحة» تحسم الجدل حول تلقّي مصابي «كورونا» جرعتي اللقاح

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا