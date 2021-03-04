بيان رسمي من قيادة التحالف: الحوثيون يتعمدون التصعيد الإرهابي ضد المدنيين

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الصواريخ الباليستية، وأن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب.

وأوضح العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكانت الدفاعات الجوية تمكنت صباح اليوم الخميس، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه جازان محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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