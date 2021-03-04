وزارة الصحة: ثبوت الحمل بعد الجرعة الأولى للقاح كورونا يؤجل الثانية

قالت وزارة الصحة إنه في حال حدوث حمل بعد أخذ الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، فإنه يتم تأجيل أخذ الجرعة الثانية من التطعيم.

جاء ذلك؛ ردًا من حساب «الصحة 937»، التابع للوزارة عبر موقع تويتر على استفسار مواطنة مفاده: هل هناك ضرر من الحمل بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح؟ وهل يتم في هذه الحالة أخذ الجرعة الثانية؟

وقال حساب «الصحة 937»: «بناء على التوصيات العلمية الحالية فإنه لا مانع من أخذ اللقاح قبل الحمل، وفي حال حصول حمل قبل الجرعة الثانية، فإنه يتم تأجيل الجرعة».

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أنه يكتفى بجرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا لمن سبق لهم وأن أصيبوا بالفيروس (كوفيد-19) وتكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي.

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