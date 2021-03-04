«الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة على 3 مناطق حتى الخامسة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، بمنطقة مكة المكرمة تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ الحالة تشمل (الخرمة، الموية، تربة، رنية) والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

ونبّه المركز أيضًا إلى حالة مماثلة، على منطقة نجران، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، وتشمل (خباش، شرورة، نجران) والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما أصدر المركز تنبيهًا إلى منطقة الجوف تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية ، موضحًا أن الحالة ‏تشمل (القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل) والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر حتى الخامسة مساءً.

ومن جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية في مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية كذلك منطقة نجران، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال غرب وغرب المملكة في المساء.

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