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«الخثلان»: التصدق من مال المسِّن «خفيف العقل» خطأ.. والاستثمار الآمن جائز

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الرياض - محمد عبدالله - مهمته الحفاظ على الثروة وإخراج النفقة وأداء الزكاة..

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم التصدق من مال الرجل الكبير في السِّن الذى خف عقله.

وقال الخثلان، عبر تويتر، إنه لا يجوز للقائم على أموال الرجل الكبير في السن الذى خف عقله، أن يتصدق من مال الكبير على الكبير، ومن فعل ذلك فقد أخطأ وعليه الضمان.

وأضاف أن القائم على مال الكبير تكون مهمته الحفاظ على هذا المال وإخراج نفقة الكبير ومن تلزمه نفقته وأداء الزكاة عنه، ولا بأس في استثمار مال الكبير في مجالات آمنة قليلة المخاطر.

وأشار الشيخ الخثلان إلى أنه إذا أراد القائم على مال الكبير التصدق من ماله الخاص على هذا الكبير فجزاه الله خيرا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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