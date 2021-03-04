«الخثلان»: التصدق من مال المسِّن «خفيف العقل» خطأ.. والاستثمار الآمن جائز

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم التصدق من مال الرجل الكبير في السِّن الذى خف عقله.

وقال الخثلان، عبر تويتر، إنه لا يجوز للقائم على أموال الرجل الكبير في السن الذى خف عقله، أن يتصدق من مال الكبير على الكبير، ومن فعل ذلك فقد أخطأ وعليه الضمان.

وأضاف أن القائم على مال الكبير تكون مهمته الحفاظ على هذا المال وإخراج نفقة الكبير ومن تلزمه نفقته وأداء الزكاة عنه، ولا بأس في استثمار مال الكبير في مجالات آمنة قليلة المخاطر.

وأشار الشيخ الخثلان إلى أنه إذا أراد القائم على مال الكبير التصدق من ماله الخاص على هذا الكبير فجزاه الله خيرا.

💥 هل يجوز التصدق من مال الكبير في السن الذي فقد عقله وكان من عادته أن يتصدق؟#درس_الخثلان #سعد_الخثلان https://t.co/xHTqV06d1d pic.twitter.com/JlBNdekWUn — منارات الهدى (@MnaratAlhuda) March 3, 2021

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