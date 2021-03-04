الدفاعات السعودية تعترض صاروخ اطلقته ميليشيا الحوثي

محمد الفلاح - الخميس 4 مارس 2021

قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات الدفاعات الجوية السعودية، اليوم من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جيزان، محاولة استهداف الأعيان المدنية بطريقة متعمدة.



وأوضح العميد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الصواريخ البالستية، وأن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.