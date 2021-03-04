السعودية | “الجوازات” تكشف طريقة الإبلاغ عن هروب “عاملة منزلية” لم تصدر لها إقامة!

المناطق - متابعات

كشفت المديرية العامة للجوازات طريقة الإبلاغ عن هروب عاملة منزلية لم تصدر لها إقامة داخل المملكة.

وكان مواطن وجه سؤالا للمديرية عبر حسابها الرسمي على “تويتر” قال فيه: كيف أقوم بالتبليغ عن هروب خادمة لم تصدر لها إقامة بعد؛ حيث تم تسجيل دخولها منذ مدة شهر فقط.. لم أتمكن من تقديم البلاغ عن طريق تطبيق أبشر؟

وردت الجوازات قائلة : “يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات بمنطقتك لنتمكن من خدمتك”.