السعودية | السفير المعلمي يلتقي افتراضيا بطلاب أكاديمية باينون الثانوية

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التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، أمس افتراضيا، بطلاب أكاديمية باينون الثانوية، للتعرف على جهود المملكة في منظمة الامم المتحدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجرى خلال اللقاء استعراض موجز عن جهود المملكة ومساهماتها البناءة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة بشكل عام، لاسيما جهود المملكة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.

كما استعرض معاليه رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠ التي تتواكب مع أهداف الأمم المتحدة التنموية.

وتحدث معاليه للطلاب عن تاريخ انضمام المملكة إلى المنظمة الأممية ودورها كعضو مؤسس، مستعرضاً إنجازات المملكة الدولية وتبرعاتها لمساعدة الدول الفقيرة والدول المنكوبة، فضلا عن مساهمات المملكة في أجهزة الأمم المتحدة لدعم مشاريعها التنموية والإنسانية.

كما استعرض معاليه جهود المملكة في تعزيز ثقافة السلام والتسامح ومكافحة خطابات الكراهية والتعصب، مسلطاً الضوء على أبرز هذه الجهود وأهمها تقديم المملكة قرار الجمعية العامة المعنون “تعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية” الذي اعتمد بإجماع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيسة اللجنة الثانية بالوفد سارة عاشور.