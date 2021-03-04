شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ٢٠ منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية في الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة منطقة الباحة خلال الأسبوع الحالي (٢٠) منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونفذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة "٣٠٤٩" جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدنية الباحة ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها.‬كما تضمنت الجولات الرقابية إصدار وتحرير (٥٦) مخالفة للتدابير الاحترازية.

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق كافة العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (٩٤٠).