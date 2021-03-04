إلزام جميع الوافدين إلى الصين بإجراء المسحة الشرجية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت السلطات الصينية إن جميع الوافدين الأجانب إليها ملزمون بإجراء المسحة الشرجية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب صحيفة ذا تايمز البريطانية، فإن قرار الصين يأتي من وراء النتائج التي تفيد بأن المسحة الشرجية أكثر دقة من الطرق الأخرى، وعملًا بالقرار الجديد، ستنشئ السلطات مراكز فحص في مطارات بكين وشنغهاي لفحص المسافرين القادمين إليها.

مشاكل نفسية بسبب المسحة الشرجية

وفي وقت سابق، طلبت اليابان رسميًا من الصين تجنب استخدام مسحات شرجية لفحص مواطنيها للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا، وقال متحدث باسم الحكومة إن طوكيو طلبت من بكين التوقف عن إجراء اختبارات المسحة الشرجية لـ كوفيد-19 على المواطنين اليابانيين؛ لأن الإجراء يسبب مشاكل نفسية.

وقال رئيس مجلس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو، إن الحكومة لم تتلق رداً يفيد بأن بكين ستغير إجراءات الاختبار، لذا ستواصل اليابان المطالبة بتغيير طريقة الاختبار.

وكانت بعض المدن في بكين تستخدم عينات مأخوذة من فتحة الشرج للكشف عن إصابات محتملة بفيروس كورونا حيث كثفت الصين الفحص للتأكد من عدم تفويت أي إصابة محتملة.

المسحة الشرجية في الصين

وتستخدم الدولة المسحة الشرجية لفحص المواطنين بحثًا عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وهي طريقة يقول الخبراء إنها أكثر دقة وتزيد من فرص اكتشاف الفيروس.

آلية الكشف

ولجمع العينات يجب إدخال المسحة من 2 إلى 3 سم في المستقيم، ثم تتم إزالة المسحة قبل وضعها بشكل آمن داخل حاوية العينة، ويستغرق الإجراء بأكمله نحو 10 ثوانٍ.

المسحة الشرجية أدق من الأنفية

وقال الخبير الصيني في مكافحة الأمراض من مستشفى يوان، لي تونغ تشنغ، إن كان يتم استخدام المسحة الشرجية للكشف عن فيروس كورونا منذ العام الماضي، لكن في نطاق محدود، وعن سبب استخدام هذه الآلية في الكشف فسر ذلك بقوله إن الفيروس يبقى لفترة أطول في فتحة الشرج مقارنة بالعينات المأخوذة من الحلق ومسحات الأنف.

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