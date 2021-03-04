آيسلندا تسجل 17 ألف زلزال في أسبوع ! 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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ضرب نحو 17 ألف زلزال منطقة ريكيانيس الجنوبية الغربية، في آيسلندا، خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي، وسجل الأكبر منهم قوة 5.6 درجة بمقياس ريختر.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، فقد تسببت الزلازل في أضرار طفيفة حتى الآن لكن إدارة الطرق والسواحل في آيسلندا أبلغت عن حدوث شقوق صغيرة في الطرق في المنطقة وسقوط صخور على منحدرات شديدة الانحدار بالقرب من مركز الزلزال.

وقال أوور ألفا أولافسدوتير، أحد السكان: لقد عانيت من الزلازل من قبل ولكن لم يحدث مثل هذا العدد على التوالي، من غير المعتاد أن تشعر بأن الأرض تهتز على مدار 24 ساعة في اليوم لمدة أسبوع كامل، إن هذا الأمر يجعلك تشعر بأنك صغير جدًا وبلا قوة أمام الطبيعة.

موقع آيسلندا الجغرافي

وتقع البلد على حدود الصفائح التكتونية التي تنقسم باستمرار وتسبب الزلازل وهو ما يدفع قارتي أمريكا الشمالية وأوراسيا بعيدًا عن بعضهما، وتعتبر الهزات العرضية القوية جزءًا لا مفر منه من العيش في منطقة زلزالية نشطة، لكن هذه المرة بدا الأمر وأنه لا نهاية له.

تحذيرات من ثوران بركان قريبًا

وقال أستاذ علم البراكين بجامعة آيسلندا، أورفالدور أورورسون: إن المخاوف بشأن النشاط الأخير من قِبل الناس أمر مفهوم، لأن استمرار هذه الزلازل غير معتاد إلى حد ما، والسبب وراء ذلك أنه يمكن أن يكون هناك تغلغل للصهارة في القشرة الأرضية، وربما تكون قد اقتربت من السطح، بمعنى آخر، ربما يكون لدينا بركان ثورانه وشيكًا.

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