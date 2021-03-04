أمير الكويت يتوجه إلى أميركا لإجراء الفحوصات الطبية المعتادة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

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توجه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، صباح اليوم الخميس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء الفحوص الطبية المعتادة.

تشكيل حكومي جديد:

وكان أمير الكويت قد أصدر قبل يومين مرسومًا يقضي بالموافقة على التشكيل الحكومي الجديد، الذي رفعه إليه رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وكان الصباح أعلن عن رفع أسماء الوزراء في حكومته الجديدة إلى أمير الكويت لإقرارها.

وقال صباح الصباح في بيان نشره على تويتر، إنه استحدث حقيبتين جديدتين، الأولى وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة والثانية لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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