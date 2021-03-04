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أسمنت الجنوب تحقق نموًا في صافي الربح بنسبة 31.5%

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

أسمنت الجنوب تحقق نموًا في صافي الربح بنسبة 31.5%

بسبب زيادة إيرادات المبيعات للعام الحالي

متابعات الخليج 365 - الرياض


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أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، اليوم الخميس، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نموًا في صافي الربح بنسبة 31.5%.

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية (تداول)، إن صافي الربح بلغ 609 ملايين ريال، مقابل 463 مليون ريال، خلال 2019.

ارتفاع صافي الربح: 

ويعود الارتفاع في صافي الربح للعام الحالي بشركة أسمنت الجنوب مقارنة بالعام السابق إلى زيادة إيرادات المبيعات للعام الحالي بنسبة 27.15% مقارنة بالعام السابق، وزيادة كمية المبيعات للعام الحالي بنسبة 23.70% مقارنة بالعام السابق.

وأيضا ساهم انخفاض تكاليف التمويل للعام الحالي بنسبة 23.31% مقارنة بالعام السابق في ارتفاع الأرباح، كما ساهمت زيادة الإيرادات المتنوعة الأخرى للعام الحالي بنسبة 92.59% مقارنة بالعام السابق، في معدلات النمو المتحققة العام الماضي.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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