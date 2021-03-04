- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أسمنت الجنوب تحقق نموًا في صافي الربح بنسبة 31.5% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أسمنت الجنوب تحقق نموًا في صافي الربح بنسبة 31.5%
بسبب زيادة إيرادات المبيعات للعام الحالي
متابعات الخليج 365 - الرياض
اسمع الخبر
أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، اليوم الخميس، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نموًا في صافي الربح بنسبة 31.5%.
وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية (تداول)، إن صافي الربح بلغ 609 ملايين ريال، مقابل 463 مليون ريال، خلال 2019.
ارتفاع صافي الربح:
ويعود الارتفاع في صافي الربح للعام الحالي بشركة أسمنت الجنوب مقارنة بالعام السابق إلى زيادة إيرادات المبيعات للعام الحالي بنسبة 27.15% مقارنة بالعام السابق، وزيادة كمية المبيعات للعام الحالي بنسبة 23.70% مقارنة بالعام السابق.
وأيضا ساهم انخفاض تكاليف التمويل للعام الحالي بنسبة 23.31% مقارنة بالعام السابق في ارتفاع الأرباح، كما ساهمت زيادة الإيرادات المتنوعة الأخرى للعام الحالي بنسبة 92.59% مقارنة بالعام السابق، في معدلات النمو المتحققة العام الماضي.
شارك الخبر
شارك الخبر