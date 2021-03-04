فيديو.. لحظة قصف أوكار داعش بـ 10 صواريخ

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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وثق مقطع فيديو من تصوير الإعلام الأمني الحكومي في العراق، لحظة قصف أوكار تنظيم داعش بـ 10 صواريخ في محافظة صلاح الدين.

وقد وجهت طائرات F-16 العراقية، سلسلة ضربات جوية، في المنطقة بين شمالي محافظة صلاح الدين وجنوب غربي محافظة كركوك بشمال العراق، وذلك تحت إشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم.

عدد عناصر داعش في العراق

ويُذكر أن الناطق باسم العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، قد كشف أن أعداد عناصر التنظيم الإرهابي في العراق يقدر بأقل من ألف، موضحًا أن قيادة العمليات المشتركة تعمل لحل ملف مخيم الهول المعقد.

وبالإضافة إلى ذلك تعمل قيادة العمليات المشتركة أيضًا على ملف الحدود لإنهاء تواجد الدواعش في تلك المناطق.

وأضاف أن إرهابيي التنظيم ما زالوا يحاولون التسلل من الحدود العراقية السورية، خاصة المناطق الواقعة بين العمليات المشتركة وقوات البشمركة، مؤكدًا على أن القوات الأمنية على أهبة الاستعداد دائمًا، وتصطاد هؤلاء الدواعش عن طريق الجو أو عبر الكاميرات الحرارية.

إحصائيات الأمم المتحدة

وفي حين أن العراق يقدر عدد مسلحي التنظيم بنحو ألف عنصر، لكن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى وجود نحو 10 آلاف عنصر من التنظيم في سوريا والعراق، وغالبيتهم بالبلد الأخير.

وتُعد أبرز أوكار داعش في العراق حاليًا كالتالي:

مثلث الموت، منطقة تمتد من شمالي محافظة ديالى الواقعة شرقاً على حدود إيران إلى جنوبي محافظة كركوك وشرقي محافظة صلاح الدين في الشمال، صحراء الأنبار، بادية الجزيرة، حزام بغداد، الحدود السورية، الفراغات الأمنية بين الجيش العراقي والبيشمركة.

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