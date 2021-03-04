شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال»: سريان بطاقة الهوية شرط للشهادة على النكاح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه في حالة انتهاء صلاحية بطاقة الهوية الوطنية للمواطن، فإنه لن يستطيع أن يكون شاهداً على عقد النكاح، حتى يتم تجديدها.

جاء ذلك تفاعلا من «الأحوال المدنية» مع استفسار من مغرد تساءل عن إمكانية أن يكون أحد الأشخاص شاهدا على عقد النكاح في حين أن هويته منتهية، لترد بقولها: «يلزم أن تكون سارية المفعول».

يذكر أنه بإمكان المواطن والمواطنة تجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها بـ180 يوما، ولا يتطلب ذلك تعبئة استمارة إلكترونية، فيما يتم احتساب غرامة قدرها 100 ريال من تاريخ انتهاء الهوية عند عدم تجديدها.