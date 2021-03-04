شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء" توضح طريقة حساب كتلة الجسم للتعرف على الوزن الزائد والسمنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة الغذاء والدواء اليوم الخميس طريقة التمييز بين الوزن الزائد والسمنة من خلال حساب معدل كتلة الجسم .

وأكدت هيئة الغذاء والدواء أن الوزن الزائد يكون فيه معدل كتلة الجسم أكبر من أو يساوي 25 ، أما في السمنة يكون معدل كتلة الجسم أكبر من أو يساوي 30 .

وأبانت هيئة الغذاء والدواء أنه يمكن حسابها معدل كتلة الجسم عن طريق قسمة الوزن بالكيلو جرام على الطول بالمتر .

وأوضحت انه يمكن التخلص من الوزن الزائد من خلال تقليل استهلاك الدهون والسكريات ، وتنظيم برنامج غذائي منخفض السعرات الحرارية ، وممارسة النشاط البدني بإنتظام .