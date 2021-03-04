شكرا لمتابعة خبر عن سريلانكا تتوقف عن حرق جثث المسلمين المتوفين بكورونا تجاوبا مع رابطة العالم الإسلامي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):تجاوبت الحكومة السريلانكية مع طلب رابطة العالم الإسلامي بعدم حرق جثث المسلمين المتوفين بفيروس كورونا المستجد .
من جانبه ثمن الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم العيسى تجاوب سريلانكا مع طلب الإتحاد بناءً على التعاليم الإسلامية .
كما تلقى الشيخ محمد عبد الكريم العيسى اتصال هاتفي من وزير خارجية سريلانكا يؤكد على تعزيز العلاقات مع المملكة وعلى مرجعية رابطة العالم الإسلامي فيما يخص تعاليم الإسلام .