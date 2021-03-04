كما تلقى الشيخ محمد عبد الكريم العيسى اتصال هاتفي من وزير خارجية سريلانكا يؤكد على تعزيز العلاقات مع المملكة وعلى مرجعية رابطة العالم الإسلامي فيما يخص تعاليم الإسلام .

شكرا لمتابعة خبر عن سريلانكا تتوقف عن حرق جثث المسلمين المتوفين بكورونا تجاوبا مع رابطة العالم الإسلامي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

محمد يوسف

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