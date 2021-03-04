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سريلانكا تتوقف عن حرق جثث المسلمين المتوفين بكورونا تجاوبا مع رابطة العالم الإسلامي

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تجاوبت الحكومة السريلانكية مع طلب رابطة العالم الإسلامي بعدم حرق جثث المسلمين المتوفين بفيروس المستجد .

من جانبه ثمن الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم العيسى تجاوب سريلانكا مع طلب الإتحاد بناءً على التعاليم الإسلامية .

كما تلقى الشيخ محمد عبد الكريم العيسى اتصال هاتفي من وزير خارجية سريلانكا يؤكد على تعزيز العلاقات مع المملكة وعلى مرجعية رابطة العالم الإسلامي فيما يخص تعاليم الإسلام .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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