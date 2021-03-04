شكرا لمتابعة خبر عن "صحة الرياض" تنهي الأرشفة الإلكترونية لـ 290 ألف ملف تتعلق بالطب الشرعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض إنهاء الأرشفة الإلكترونية لقرابة (290) ألف ملف تتعلق بالطب الشرعي، وإنشاء واعادة تهيئة لمبنى الطب الشرعي الجديد بمخرج 18 بالعاصمة الرياض.

وأكدت (صحة الرياض) ممثلة بإدارة الطب الشرعي أنها قامت خلال العام الماضي بإستحداث غرفة للكشف على الوفيات الطبيعية بمبنى المركز، واستحداث مدخل خاص بدخول الجثامين وخروجها بمبنى المركز، إضافة استحداث قاعتين لتشريح الجثامين بمبنى المركز.

ونوهت إلى حرصها على متابعة إنهاء إجراءات دفن وترحيل الجثامين المتأخرة بمستشفيات منطقة الرياض، والتنسيق مع ادارة الادلة الجنائية بشرطة منطقة الرياض لرفع عينات الحمض النووي من مستشفيات القطاعات الحكومية والقطاع الخاص داخل مدينة الرياض .

وتسعى (صحة الرياض) إلى تطوير عمل الطب الشرعي علميا وعمليا بما يتماشى مع المستويات العالمية الحالية والمستقبلية مع ضمان مستوى أدائها من خلال تطبيق نظم الجودة توفيرا للوقت والجهد، وذلك من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية، حيث تحقق المؤشرات التشغيلية للطب الشرعي بالرياض نتائج وجودة عالية.