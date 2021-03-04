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شاهد.. سر ظهور " الحربي " بالشارب في " طارق شو "

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث مذيع برنامج " طارق شو "، طارق الحربي، عن سر ظهوره بالشارب خلال تقديم برنامجه على قناة " روتانا خليجية ".

وأضاف طارق الحربي:" الشنب ذا طبعا بسبب روتانا وسياستهم "، مشيرا: " عندنا مسلسل، ولا بنصور برنامج عندنا تنازل عن واحد من الاتنين، يا نوقف برنامجنا ولا نسوي مسلسل، برضه المسلسل لروتانا " .

وأوضح: " بالله ذا شنب بنطلع به في برنامج، جاي أطير حمام أنا "، حيث دخل أفراد الفرقة الموسيقية بالبرنامج في نوبة ضحك.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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