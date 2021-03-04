شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. سر ظهور " الحربي " بالشارب في " طارق شو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث مذيع برنامج " طارق شو "، طارق الحربي، عن سر ظهوره بالشارب خلال تقديم برنامجه على قناة " روتانا خليجية ".

وأضاف طارق الحربي:" الشنب ذا طبعا بسبب روتانا وسياستهم "، مشيرا: " عندنا مسلسل، ولا بنصور برنامج عندنا تنازل عن واحد من الاتنين، يا نوقف برنامجنا ولا نسوي مسلسل، برضه المسلسل لروتانا " .

وأوضح: " بالله ذا شنب بنطلع به في برنامج، جاي أطير حمام أنا "، حيث دخل أفراد الفرقة الموسيقية بالبرنامج في نوبة ضحك.