فيديو.. زحام كبير أمام إحدى المنشآت بالرياض للحصول على حلوى مجاناً

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تسبب إعلان لتوزيع كميات من الحلوى بالمجان، في حدوث تجمع وزحام كبير أمام إحدى المنشآت في الرياض، بشكل يخالف الإجراءات الاحترازية.

وأظهر مقطع فيديو، تجمعاً كبيراً من الأشخاص أمام المنشأة للحصول على الهدية المجانية من الحلوى، وسط غياب الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ولقي الفیديو تداولاً واسعاً على مواقع التواصل، حیث أعرب متداولوه عن استیائهم الشديد، مطالبین الجھات المعنية بالتحقيق في الواقعة.

Source akhbaar24.argaam

