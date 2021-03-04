إنهاء معاناة فتاة منعها والدها وعمها من الزواج بالرياض

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قضت محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، بإنهاء معاناة فتاة ثلاثينية من عضل والدها لها ومنعها من الزواج.

وذكرت الفتاة ، وفقا لـ”سبق” أنه تقدم إليها العديد من الخطاب الأكفاء، إلا أن والدها رفضهم بحجج واهية.

وأكدت الفتاة ، في الدعوى، أنها تعاني أيضا من تدخلات شقيق والدها وتهديدها في حال قامت بطلب حقها في الزواج.

وأضافت أنه تم النظر في الدعوى التي قدمتها، والحكم بعضل والدها لها وتزويجها بولاية الحاكم الشرعي؛ وذلك خلال يومين فقط، وفي جلسة قضائية واحدة في الدائرة التاسعة عشرة في المحكمة.

Source slaati

