النمر يكشف عن المسبب الأول للجلطات في العالم

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كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن المسبب الأول للجلطات.

وقال النمر: ” يجب عدم التساهل مع ارتفاع الكوليسترول الضار ولو كان بسيطاً، فهو المسبب الأول للجلطات في العالم “.

وكان خالد النمر، أوصى من يتناول دواء الكوليسترول بمتابعة وظائف الكبد وأنزيم العضلات ووظائف الكلى وتحليل زلال البول بصورة منتظمة ودقيقة تحت إشراف الطبيب المعالج.

Source slaati

