“المرور”: ضبط قائد مركبة قام بنشر مقاطع له وهو يقود بسرعة عالية في الطائف

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تمكّنت الإدارة العامة للمرور فرع محافظة الطائف، أمس (الأربعاء)، من ضبط قائد مركبة لارتكابه مخالفة أثناء مروره بأحد الطرق بالمحافظة. وأفادت بأن قائد المركبة نشر مقاطع له في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود المركبة بسرعة عالية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وأكدت أنه ستتم إحالة قائد المركبة المخالف للهيئة المرورية، وذلك لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور بحقه. Source akhbaar24.argaam





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