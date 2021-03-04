الإطاحة بثلاثيني تباهى بإطلاق النار داخل الأحياء السكنية بالرياض

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تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على شخص، تباهى بإطلاق النار داخل الأحياء السكنية في مدينة الرياض، معرضاً حياته وسلامة الآخرين للخطر.

وأوضحت الشرطة أن المخالف وثَّق مقطع فيديو له وهو يطلق النار، متباهياً بنشر ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن فرقها تمكنت من تحديد هويته وضبطه.

وأبانت أن مُطلق النار مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية حياله.

Source akhbaar24.argaam

