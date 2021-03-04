زوجان يفتتحان مطعمًا لطبخ لحم الغزلان في تبوك

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افتتح زوجان مطعمًا لطبخ لحم الغزلان، في منطقة تبوك، ليلقى قبولًا من قبل المواطنين، وإقبالًا على المشرع.
بداية فكرة المشروع:
وقال صاحب المطعم، محمد العنزي، خلال استضافته وزوجته في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، مساء أمس الأربعاء: إنه افتتح المشروع قبل نحو أسبوعين.
وأضاف العنزي، أن فكرته الجديدة في السوق لاقت نجاحًا كبيرًا، مبينًا أن مواعيد المطعم على فترتين؛ صباحية ومسائية.
هواية تربية الحيوانات:
بينما قالت الزوجة نفلا العنيزي: إن فكرة المطعم جاءت من هواية زوجها في تربية الحيوانات النادرة، والتي حوّلها إلى فكرة تجارية تتوافق مع التجديد والابتكار، وفقًا لرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتطلعاته في الشباب لخدمة الوطن بأفكار غير مسبوقة.
Source almowaten
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