اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

استهداف المدنيين:

وأكد التحالف، أن المحاولات الإرهابية لاستهداف المدنيين الممنهجة والمتعمدة تمثل جرائم حرب.

الإجراءات العملياتية:

وتابع التحالف: “نتخذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية وفق القانون الدولي الإنساني”. Source almowaten





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