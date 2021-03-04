«حساب المواطن» ينصح المستفيد الرئيس غير المؤهل بـ3 خطوات

أكد برنامج حساب المواطن أن عدم أهلية المستفيد الرئيس يلغي أهلية واستحقاق التابعين له في البرنامج، موضحًا أنه: «في حال كان المستفيد الرئيس غير مؤهل فإنه يلغي أهلية واستحقاق التابعين».

وذكر حساب «خدمة العملاء» التابع للبرنامج عبر موقع تويتر أنه بـ«إمكان المستفيد الرئيس مراجعة حسابه في البوابة الإلكترونية وتحديث البيانات طبقاً لسبب عدم الأهلية وتقديم اعتراض في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية».

جاء ذلك؛ ردًا من «خدمة العملاء»، على استفسار مواطن بهذا الخصوص، مفاده: «إذا كان المستفيد الرئيس غير مؤهل، هل ينزل الدعم للتابعين له؟».

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