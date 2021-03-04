إلزام مشروط لصاحب العمل الجديد بالتأمين على العامل وأفراد أسرته

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن الكفيل الجديد ملزم بالتأمين على العامل وأفراد أسرته عند انتقال العامل لعمل جديد.

وذكر المجلس، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مقيم بهذا الخصوص، أنه «تنتهي التغطية التأمينية السابقة عند انتقال العامل للعمل لدى صاحب عمل جديد، ويلتزم الكفيل الجديد بالتأمين على العامل وأفراد أسرته المشمولين بالنظام في وثيقته».

وقال المقيم في استفساره: إن تأمينه هو وأسرته (جديد)، ولكنه سينقل كفالته، فهل يترتب عليه تجديد التأمين الطبي مرة أخرى للأسرة عند الكفيل الجديد، أم تجديد تأمينه هو فقط؟.

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