السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 11912 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

سجلت ألمانيا اليوم 11912 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية في بيان له ، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2.471.942 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 71240 حالة.

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10:46ت م

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برلين 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واسسجلت ألمانيا اليوم 11912 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 359 وفاة.وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية في بيان له ، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2.471.942 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 71240 حالة.// انتهى //10:46ت م0039

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