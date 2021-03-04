السعودية اليوم / أمانة الباحة تنفذ أكثر من 3000 جولة رقابية وتغلق 20 منشأة مخالفة لتطبيق الاحترازات من فيروس كورونا



الباحة 20 رجب 1442هـ الموافق 04 مارس 2021م واس

أغلقت أمانة منطقة الباحة خلال الأسبوع الحالي (٢٠) منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس

ونفذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة "٣٠٤٩" جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدنية الباحة ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها.‬كما تضمنت الجولات الرقابية إصدار وتحرير (٥٦) مخالفة للتدابير الاحترازية.

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق كافة العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي

// انتهى //

10:40ت م

0038



الباحة 20 رجب 1442هـ الموافق 04 مارس 2021م واسأغلقت أمانة منطقة الباحة خلال الأسبوع الحالي (٢٠) منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.ونفذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة "٣٠٤٩" جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدنية الباحة ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها.‬كما تضمنت الجولات الرقابية إصدار وتحرير (٥٦) مخالفة للتدابير الاحترازية.وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق كافة العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (٩٤٠).// انتهى //10:40ت م0038

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