السعودية اليوم / 89 وفاة و17407 إصابات جديدة بكورونا في الهند



نيودلهي 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 17407 إصابات مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 11.156.923 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 157.435 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 10.826.075 حالة .

// انتهى //

10:17ت م

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نيودلهي 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 17407 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و89 وفاة .وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 11.156.923 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 157.435 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 10.826.075 حالة .// انتهى //10:17ت م0033

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