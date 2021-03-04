السعودية اليوم / رئيس جامعة نجران يلتقي لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة



نجران 20 رجب 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

التقى معالي رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، في مكتبه أمس ، أعضاء لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة ، بحضور وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، وعميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور سامي الشهراني ، وممثل لجنة شؤون الأسرة بالجامعة الدكتور عبدالله أبو داسر.

واستمع الدكتور السبيعي إلى شرح مفصل من اللجنة عن أعمالها المقدمة للأسرة ، وخططها المستقبلية.

وثمّن معاليه أعمال اللجنة ودورها المهم في تقديم كل ما من شأنه خدمة شؤون الأسرة و تعزيز مكانتها ودورها في المجتمع لتربية ورعاية النشء ، مؤكداً أن الجامعة ستقدم كل ما يمكنها للتعاون مع اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها السامية.

من جهته استعرض عميد خدمة المجتمع خلال اللقاء الإسهامات التي قدمتها الجامعة خلال الفترة الماضية عبر تنفيذ عددٍ من الدورات التدريبية والبرامج الخاصة بشؤون الأسرة، وخططها المستقبلية في هذا المجال.

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09:40ت م

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