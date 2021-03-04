السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة ‏حائل



حائل 20 رجب 1442 هـ الموافق 4 مارس 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل - بمشيئة الله تعالى – يتضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

ويستمر التنبيه من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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09:35ت م

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